Genova – Insulti e scritte sessiste sui manifesti dell’assessore del Comune di Genova, Paola Bordilli che si ricandida alle elezioni amministrative.

La denuncia arriva dai social e scatta la solidarietà della Lega e dei partiti che sostengono l’attuale maggioranza di Palazzo Tursi.

Indagini in corso per scoprire chi abbia deturpato i manifesti e insultato Paola Bordilli mentre la politica “sana” fa quadrato attorno all’assessore per le ingiurie e per il tono francamente squallido delle offese.