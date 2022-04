Genova – Preparano una raccolta di firme per chiedere bidoni per rifiuti e differenziata dedicati alle aziende e, in caso di rifiuto, potrebbe partire una maxi causa.

Parte da Molassana e da Struppa la “rivolta” delle aziende e delle ditte che producono molti rifiuti contro l’installazione nei quartieri della ValBisagno dei nuovi bidoni per la spazzatura e per la differenziata.

Imprenditori e artigiani denunciano l’impossibilità di conferire grossi quantitativi di rifiuti a causa dei contenitori “ridotti” che si aprono con le nuove tessere-chiavi introdotte per poter identificare chi conferisce.

In pratica, per buttare il quantitativo di spazzatura prodotto in una giornata, sarebbe necessario l’impiego di personale “per troppo tempo”.

I nuovi contenitori, infatti, presenterebbero la possibilità di gettare un determinato quantitativo di spazzatura e, in caso di quantitativi maggiori, occorre suddividere la spazzatura e gettarla “a più riprese”.

“A fine giornata dobbiamo perdere un sacco di tempo – spiegano imprenditori e artigiani – perché chi deve gettare sacchi e sacchi di spazzatura deve suddividere in piccoli quantitativi ed ovviamente ognuno con il suo sacco-contenitore. Chiediamo che vengano installati bidoni in grado di ricevere quantitativi maggiori o che venga istituito un servizio di raccolta ad hoc”.

La protesta è iniziata sin dai primi giorni dopo l’installazione dei nuovi bidoni.

“Abbiamo già segnalato il problema ad Amiu – spiegano imprenditori ed artigiani – ma la risposta che ci è stata data è che dobbiamo arrangiarci perché, al momento, non ci sono altri tipo di bidoni. Una risposta che ci ha spiazzato perché pensavamo che, prima di fare delle modifiche ad un servizio, ci fosse chi studia tutte le possibili “variabili” prima di autorizzare un cambiamento”.

I titolari delle diverse attività – decine al momento ma potrebbero diventare centinaia vista la vocazione della vallata – per ora raccolgono firme e dialogano con Amiu ma la protesta potrebbe farsi più dura se non arriveranno specifiche risposte.