Genova – Vigili del fuoco in azione in via Crosini, tra Quarto e Quinto, per una grossa tubazione dell’acquedotto che si è rotta causando una grossa frattura nell’asfalto e uno zampillo d’acqua che ha bloccato la strada.

L’acqua ha invaso negozi, garage e scantinati e solo l’arrivo dei vigili del fuoco ha riportato sotto controllo la situazione, anche grazie ai tecnici dell’Amga che hanno interrotto il passaggio dell’acqua.

In corso le riparazioni e la strada potrebbe essere riaperta già in giornata.

Pesanti i disagi anche per il servizio di distribuzione dell’acquedotto. In zona molte case sono senza acqua corrente