Savona – Non si è arreso neppure quando gli è stato notificato il divieto di avvicinamento alla donna che stava perseguitando da tempo ma l’ultimo tentativo di parlarle gli è costato l’arresto.

Nuovo caso di “codice rosso” a Savona dove un 25enne di origini nigeriane è stato portato via in manette dagli agenti di polizia intervenuti nelle vicinanze del posto di lavoro di una donna di 50 anni che il giovane molestava.

La donna, conosciuta in un centro di accoglienza, si era vista costretta a denunciare la persecuzione del ragazzo che cercava in ogni modo di incontrarla e di parlarle.

La segnalazione ha fatto scattare un provvedimento di divieto di avvicinamento che il ragazzo ha però violato.

Per questo motivo, quando è stato visto nella zona a lui “vietata”, sul posto è arrivata la volante che lo ha fermato e arrestato.