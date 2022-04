Genova – Le case si svuotano per le vacanze di Pasqua e tornano in azione i ladri acrobati con una serie di colpi messi a segno in diversi quartieri della città.

I malviventi riescono a salire lungo le tubazioni dell’acqua e del gas e a raggiungere anche i piani più altri dei palazzi come avvenuto in corso Sardegna, a San Fruttuoso, in via San Luca d’Albaro nell’omonimo quartiere e ad Apparizione.

Nel primo caso i ladri sono saliti sino al terzo piano ed hanno infranto una finestra per poi razziare un appartamento. Ricco il bottino di gioielli e oggetti preziosi.

Ad Albaro, invece, i ladri sono stati scoperti dal padrone di casa che ha iniziato ad urlare e ha chiamato la polizia mentre i malviventi si allontanavano in tutta fretta lungo la facciata del palazzo.

Ad Apparizione i ladri sono riusciti a rompere la finestra ma poi devono essere stati disturbati da qualcosa che li ha indotti a fuggire senza mettere a segno il colpo.