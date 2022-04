Genova – Bandiere con la croce rossa che fu della Repubblica di Genova sulle transenne e sui “lavori da fare” a Quinto per ricordare al Comune i tanti interventi da fare per la manutenzione del quartiere.

L’idea è di alcuni residenti della zona che, nottetempo, hanno posizionato i vessilli rosso-crociati su transenne abbandonate da anni e su cantieri aperti e mai chiusi.

L’idea è piaciuta molto sui social e sul gruppo “Genova contro il degrado” è stato pubblicato un invito a estendere l’esperimento a tutto il quartiere ed oltre.

In pratica, si dovrebbero esporre le bandiere di Genova su tutti quegli interventi che la civica amministrazione o le varie municipalizzate (o controllate) hanno lasciato indietro nel calendario delle “cose da fare”.

I posizionamenti andrebbero poi fotografati ed inviati al Comune nell’ambito del concorso “fotografa la bandiera”.

I primi due vessilli sono stati posizionati in via Filzi, zona stazione, su altrettante transenne posizionate – sembra – almeno due anni fa.

La prima transenna si trova davanti ad un negozio di frutta e verdura. La seconda è in realtà un tris di cartelli: transenna, freccia che sposta il traffico e triangolo che avverte di un pericolo.

Gli organizzatori della curiosa forma di protesta segnalano che le bandiere sono in distribuzione in alcuni punti della città ed è quindi possibile anche averle gratuitamente per poi “segnalare” disagi o interventi che attendono di essere fatti.