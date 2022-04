Aumenta la nuvolosità in Liguria e una prima perturbazione sta arrivando spinta da correnti attivate dalla circolazione depressionaria centrata sulla Penisola Iberica.

Per la Liguria prime piogge in arrivo nella giornata di domani.

Queste, nel dettaglio, le previsioni meteo di Limet Liguria per le prossime ore:

Mercoledì 20 aprile 2022

Nuvolosità più intensa sul settore costiero centrale, dove già in mattinata si potrebbero avere i primi sgocciolii o brevi piovaschi.

Nel pomeriggio qualche rovescio si potrà sviluppare lungo l’Appennino occidentale e sulle Alpi Liguri, su queste ultime zone quota neve attorno ai 1800-2000 m in successivo abbassamento.

Venti inizialmente fra est-sud-est moderati con rinforzi a ponente; dal pomeriggio piegano a nord-est a ovest di Capo Mele e zone a largo, rinforzando sino a burrasca; rimangono irregolari, ma tendenzialmente meridionali sul centro-levante.

Mare mosso al mattino, tendente a molto mosso il settore ovest, o localmente agitato al confine con la Costa Azzurra / Mar di Corsica.

Temperature in aumento le minime, specie sulla costa, in calo le massime.

Costa: min 11/14°C, max 13/16°C

Interno: min +2/7°C, max 8/11°C

Giovedì 21 aprile 2022

Precipitazioni più organizzate sull’estremo ponente, intermittenti altrove; tendenzialmente asciutto il tempo tra Tigullio e spezzino. Quota neve che si porterà sotto i 1500 m su Alpi Liguri e Appennino occidentale

Venti settentrionali, rinforzi come da avviso.

Mare agitato il settore ovest, fino a molto agitato al confine con la Costa Azzurra; molto mosso il settore est, mosso/stirato lungo la Riviera di Levante.

Temperature in calo ulteriore le massime. Freddo in montagna.

Tendenza per venerdì 22 aprile 2022

Tra la notte ed il mattino precipitazioni abbastanza diffuse sul centro-ponente, rimane nel complesso asciutto a levante.

Attenuazione dei fenomeni e schiarite dal mare già nel corso della mattinata