Genova – Ha deciso di non poter più tenere il proprio gatto, abituato a vivere in casa, e lo ha abbandonato accanto ad un bidone della spazzatura. Ancora un episodio di abbandono di animali a Genova con sfortunato protagonista un bel gattone tigrato che evidentemente ha sempre vissuto in un comodo appartamento.

L’animale è stato trovato in via Casoni, nel quartiere di San Fruttuoso e, ancora una volta, saranno i volontari del canile-gattile di Monte Contessa ad occuparsene sino all’affido ad una famiglia che voglia davvero bene all’animale.

Sulle tracce del proprietario, invece, ci sono le forze dell’ordine che indagano per maltrattamento di animali.

I volontari del canile-gattile ricordano che è possibile lasciare gli animali direttamente nella struttura, con una rinuncia al possesso, senza incorrere in sanzioni ed evitando al povero animale i rischi di un abbandono vero e proprio.

Intanto è boom di richieste per i cuccioli di varie razze trovati nell’allevamento degli orrori a Trasta, con animali lasciati senza acqua e un esemplare deceduto.

Purtroppo, però, non sarà possibile l’affido poiché sul caso è pendente una decisione del giudice che indaga per diversi reati.