Genova – Sono gravi, all’ospedale San Martino, le condizioni del motociclista coinvolto ieri notte in un incidente avvenuto in via Trento, nel quartiere di Albaro.

L’uomo era in sella al suo motociclo quando, per cause ancora da accertare, ha perso il controllo del mezzo schiantandosi contro alcune auto in sosta.

Il violento impatto è avvenuto poco prima dell’uno ed il colpo ha attirato l’attenzione di passanti e residenti che hanno subito chiamato il 118.

L’uomo è stato soccorso e trasferito d’urgenza al pronto soccorso in codice rosso e il personale paramedico è stato costretto a intubarlo considerando le gravi condizioni in cui si trovava.

In corso accertamenti per ricostruire l’esatta dinamica dell’incidente ed eventuali responsabilità ma al momento non risultano coinvolti altri veicoli.