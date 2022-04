Genova – Sono arrivati questa mattina a Genova, dopo un viaggio di 26 ore, i cantori del coro ucraino Veryovka che proprio nel capoluogo ligure si esibiranno in due concerti il 25 e 27 aprile. Genova – Sono arrivati questa mattina a Genova, dopo un viaggio di 26 ore, i cantori del coro ucraino Veryovka che proprio nel capoluogo ligure si esibiranno in due concerti il 25 e 27 aprile.

Ad accogliere il coro ucraino, arrivato dalla Polonia, c’era anche l’assessore Ilaria Cavo.

Cavo ha spiegato: “Vederli scendere da questi pullman dopo oltre 20 ore di viaggio da Varsavia ha ripagato anche dello sforzo che abbiamo fatto per organizzare come Regione insieme all’Istituto di Resistenza e insieme al Carlo Felice.

Domani ci saranno i primi due canti all’interno del concerto del 25 aprile al Carlo Felice, il Canto di liberazione, poi l’Inno ucraino prima dell’inno nazionale. Sarà un grande segnale da parte di questo coro nazionale che arriva qui in Italia per la prima volta nella nostra regione.

Penso che dovremmo essere orgogliosi tutti quanti della rete di accoglienza che c’è stata. Sono felici di essere qui di poter cantare, di potersi esibire. Lo faranno in maniera piena il 27 di aprile alle ore 19.45 al teatro Carlo Felice.

E’ importate dirlo. E’ una sorta di appello a tutti, quella sala, quel teatro, sarà importante gremirlo per dare accoglienza piena. Ci saranno, si esibiranno, faranno in modo che la loro cultura viva e per loro sarà importante avere il pubblico. L’ingresso sarà libero, a offerta. E’ importante prenotarsi sul sito di orientamenti. Se ci saranno posti liberi si potrà traviare posto la sera stessa. E’ importante esserci il 27 aprile, per ascoltare per vederli esibire, perché con il pubblico ovviamente quella cultura sarà davvero viva, si potrà fruire e si potrà far sentire loro che sono davvero a casa. Inizieranno un viaggio di esibizioni in in Italia, poi speriamo anche altrove. E’ì un momento in cui la cultura ucraina viene colpita, vengono colpiti i loro teatri, il cuore della loro cultura e non solo. Aiutarli qui a vivere, a sperare, a mantenere viva la loro cultura credo che sia uno dei segnali di solidarietà più importante”.

Appuntamento dunque il 27 aprile per il concerto del coro nazionale ucraino al teatro Carlo Felice.