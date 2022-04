Genova – Migliorano, all’ospedale San Martino, le condizioni dell’uomo di 61 anni colpito ieri pomeriggio da un malore mentre si trovava nella Gradinata Nord in attesa dell’incontro tra Genoa e Cagliari.

Improvvisamente l’uomo si è accasciato a terra ed è stato soccorso dalle persone presenti e poi dal personale Anpass (associazione pubbliche assistenze) che cura la sicurezza sanitaria nello stadio, durante le partite.

L’uso del defibrillatore, ancora una volta, è stato determinante e l’arresto cardiaco che avrebbe potuto condurre alla morte è stato risolto.

L’uomo è stato poi trasportato in codice rosso all’ospedale San Martino dove è stato stabilizzato e ricoverato in terapia intensiva.

Molto probabilmente è stato colpito da un infarto.