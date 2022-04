La Spezia – Momenti di comprensibile paura, ieri pomeriggio, per i passeggeri dell’autobus di linea che viaggiava sulla strada di Buonviaggio che hanno improvvisamente visto il fumo che invadeva l’abitacolo per un principio di incendio.

L’autista ha fermato il mezzo aprendo le porte del mezzo consentendo ai passeggeri di mettersi velocemente in salvo scendendo dl mezzo.

I vigili del fuoco del comando provinciale della Spezia sono intervenuti con un’autopompa mentre un vigile del fuoco fuori dal servizio e che si trovava a passare in zona è intervenuto con un estintore attenuando così gli effetti dell’incendio che si stava sviluppando, per cause in corso di accertamento, nel vano motore.

All’arrivo della squadra gli operatori hanno definitivamente spento i residui di fiamma che ancora persistevano mettendo così in sicurezza l’automezzo in attesa della sua rimozione.

I passeggeri hanno potuto poi proseguire la corsa a bordo di un altro autobus inviato dall’azienda di trasporti.

(Foto dei Vigili del Fuoco)