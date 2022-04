Genova – Il cinghiale Emmo è vivo e seppur zoppicante, resta nel greto del torrente Bisagno.

E’ stata smentita con un video, ripreso nei giorni scorsi in corso Galliera, nel quartiere di San Fruttuoso, la notizia dell’abbattimento del cinghiale zoppo che – secondo alcuni ambientalisti che ne avevano annunciato l’abbattimento – era stato soppresso al termine di un rocambolesco intervento dei veterinari.

Le immagini – a meno di avere due cinghiali zoppi nel Bisagno – parlano chiaro e mostrano Emmo che si avvicina all’argine del torrente dove viene abitualmente sfamato tutti i giorni.

Con il passo incerto Emmo si avvicina sperando in uno spuntino ma viene semplicemente ripreso per dimostrare che non è stato abbattuto e che, invece, è ancora al suo posto, claudicante ma in grado di sopravvivere.

La sua è una storia triste. Pare infatti che sia rimasto ferito da cucciolo e che la zampetta sia rimasta atrofizzata nonostante Emmo sia diventato un cinghialone che supera i 100 chili di peso.

Nei giorni scorsi si era diffusa la notizia del suo abbattimento dopo una “battuta” nel greto del Bisagno ma il video smentisce questa ricostruzione.