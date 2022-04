Chiavari – E’ stata ritrovata e potrà tornare in famiglia Lorena, la ragazza di 14 anni scomparsa da casa lo scorso 27 marzo, dopo una giornata trascorsa con i nonni.

A darne notizia la trasmissione Chi l’ha visto sulla sua pagina Facebook:

“Ritrovata, sta bene, la ragazza scomparsa dalla provincia di #Genova il 27 marzo. La 14enne è stata rintracciata nel capoluogo ligure. La mamma aveva lanciato per lei appelli a “Chi l’ha visto?”. Grazie a tutti”.

Lorena si era allontanata di casa e non ha più dato sue notizie per quasi un mese, lasciando familiari e amici nella paura che potesse esserle successo qualcosa di male.

Fortunatamente le ricerche hanno condotto al suo ritrovamento e ora la ragazzina potrà tornare a casa o comunque risolvere i problemi che l’hanno spinta ad un gesto così forte.

Probabilmente la ragazza è stata aiutata nella sua fuga visto che non aveva con sè denaro e neppure documenti o telefono cellulare.