Genova – Un vero e proprio “lago” che si è formato tra i piloni che sorreggono la strada Guido Rossa. Si è formato nelle vicinanza della rotonda della Fiumara, in corrispondenza degli scavi per il futuro collegamento sotterraneo diretto con la Val Polcevera.

A segnalarlo i molti passanti che hanno assistito al lento ma costante aumento del livello dell’acqua sino a quello, preoccupante, che è ben visibile nella foto.

I segnalatori si domandano se sia “normale” la presenza di tutta quell’acqua tra le fondamenta dei piloni che sorreggono una struttura imponente come la strada soprastante e se chi ha progettato lo scavo abbia tenuto conto della provenienza di tanta acqua.