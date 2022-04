Genova – Prima hanno imbrattato la strada vicino al club del Genoa di via Armenia poi hanno accerchiato gli agenti della Polizia Locale intervenuti sul posto e, quando sono arrivati i poliziotti, due di loro li hanno aggrediti per cercare di scappare finendo in manette.

E’ accaduto questa notte.

Gli agenti del commissariato San Fruttuoso sono intervenuti in supporto degli uomini della Locale, accerchiati da un gruppo di ultras del Genoa che, intorno a via Armenia, stavano imbrattando la strada con la vernice e stavano accendendo i fumogeni.

All’arrivo della Polizia i tifosi si sono dispersi rapidamente. Due di loro, un 47enne e un 20enne, sono stati fermati nelle vie limitrofe, opponendo una forte resistenza tanto da colpire gli agenti nel tentativo di scappare e ferendone uno, ricorso poi alle cure mediche e dimesso con tre giorni di prognosi.

Durante i controlli il 47enne è stato trovato in possesso di un tubo di plastica e di diversi adesivi a tema calcistico, mentre il 20enne aveva nello zaino indumenti sporchi di vernice. Da un sopralluogo effettuato nella zona disseminata da cocci di bottiglie di birra sono stati rinvenuti in un cassonetto i rulli ed un secchio di vernice ancora fresca identica a quella degli indumenti trovati nello zaino di uno dei due arrestati.

Per loro sono scattate le manette con l’accusa di resistenza, il più giovane è accusato anche di lesioni personali aggravate.

Inoltre i due sono stati denunciati per violenza o minaccia a Pubblico Ufficiale e il 47enne per porto di armi od oggetti atti ad offendere.

Stamattina la direttissima.