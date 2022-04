Rapallo – Sono stati alcuni automobilisti di passaggio a dare l’allarme, ieri notte, intorno alle 2, per l’incendio che si è sviluppato in un cantiere di una casa in ristrutturazione vicino al casello autostradale di Rapallo.

Un escavatore ha preso fuoco in circostanze ancora da chiarire e sul posto sono arrivati i vigili del fuoco.

Il rogo è stato spento e subito sono iniziate le operazioni di bonifica e le prime indagini per stabilire come abbia preso fuoco il mezzo meccanico per i lavori edili.

Un corto circuito o il gesto intenzionale sono le ipotesi al vaglio.

Indagini anche sulle immagini delle telecamere della zona alla ricerca di elementi utili a ricostruire cosa è realmente successo.

Fortunatamente non si registrano feriti

(foto Archivio)