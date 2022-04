Genova – Blocchi di cemento e altri oggetti appoggiati sui binari del treno per “vedere cosa succede”. La polizia ferroviaria è sulle tracce di un probabile gruppetto di teppistelli che si diverte a posizionare oggetti lungo i binari della linea Genova – Milano, in Valpolcevera.

L’ultimo episodio è avvenuto il 25 aprile ma i casi registrati sarebbero già almeno tre.

La zona “interessata” è quella tra San Quirico e Mignanego e già una volta il treno di passaggio ha dovuto interrompere la sua corsa per permettere la rimozione dell’oggetto posizionato sui binari per poi riprendere la sua corsa.

Ovviamente con pesanti ritardi per tutta la linea e disagi per i viaggiatori.

Quella che al momento è considerata una serie di “bravate” (ma non viene esclusa altra pista) può avere effetti anche gravi poiché oltre a danneggiare il materiale di Trenitalia, appoggiare blocchetti di cemento sui binari potrebbe avere ben altre conseguenze.

Di certo, al passaggio di convogli ad alta velocità, il materiale viene letteralmente “sparato” nelle vicinanze, con il pericolo che possa colpire qualcuno o danneggiare macchinari di sicurezza.

Le indagini si concentrano ora sulle riprese video dei circuiti di sorveglianza delle stazioni e per i “furbetti” potrebbe arrivare presto una denuncia per interruzione di servizio pubblico o, addirittura, per attentato alla sicurezza dei Trasporti.