Genova – Sette docenti dell’Università degli Studi di Genova sotto la lente di ingrandimento della Procura per il sospetto di concorsi pilotati. Terremoto negli uffici dell’università genovese con l’arrivo degli uomini delle fiamme gialle che hanno perquisito a lungo diversi locali sequestrando documenti e materiale che verrà sottoposto ad indagini approfondite.

In mattinata, infatti, gli uomini del nucleo di polizia economico-finanziaria ha acquisito documenti e informazioni su sette docenti su richiesta della Procura di Genova.

Le ipotesi di accusa sono gravissime e vanno dal traffico di influenze illecite alla turbata libertà del procedimento di scelta del contraente e, ancora, turbata libertà degli incanti, e rivelazione e utilizzazione di segreti di ufficio in relazione allo svolgimento di selezioni pubbliche per l’assegnazione di docenze e assegni di ricerca presso il Dipartimento di Giurisprudenza dell’ateneo genovese.

I magistrati sospettano che alcuni concorsi e assunzioni siano avvenute in modo “poco chiaro” e stanno ora verificando tutti gli elementi utili a chiarire come si sono svolti i fatti.