Genova – Nuovi problemi per la galleria di Ferriere/Bargagli chiusa a lungo per lavori nelle scorse settimane. La caduta di materiale dalla volta della galleria ha fatto scoprire problemi strutturali che dovranno necessariamente essere risolti con nuovi lavori.

La galleria resterà quindi chiusa almeno sino al 16 maggio, con traffico deviato lungo la provinciale 77.

La galleria Taviani non sarà quindi percorribile con nuovi pesanti disagi lungo la statale 225 della val Fontanabuona.