Il campo di alta pressione sul Mediterraneo garantisce il bel tempo ancora per la giornata di oggi ma nel fine settimana è previsto il passaggio di una debole perturbazione con aria fredda in arrivo dai quadranti settentrionali che potrebbe determinare un po’ di instabilità con un calo delle temperature.

Queste, nel dettaglio, le previsioni meteo di Limet Liguria per le prossime ore:

Venerdì 29 aprile 2022

Al mattino generali condizioni di bel tempo con cieli sereni o al più poco nuvolosi su gran parte della regione, qualche nube in più potrebbe interessare le zone interne occidentali ma senza conseguenze associate.

Nel corso del pomeriggio formazione di qualche addensamento sui rilievi, cieli generalmente sereni o poco nuvolosi lungo la fascia costiera.

Venti in mattinata deboli dai quadranti settentrionali, rinforzi fino a moderati/tesi tra Genova e Capo Mele.

Nel pomeriggio deboli o moderati da sud-ovest ovunque.

Mare poco mosso.

Temperature stazionarie od in lieve aumento.

Costa: min +11/16°max +17/23°C

Interno: min +1/12°C, max +14/22°C

Sabato 30 aprile 2022

Al mattino nuvolosità irregolare alternata a schiarite su gran parte della regione, mentre addensamenti più compatti e qualche piovasco interesseranno le zone interne occidentali

Nel corso del pomeriggio formazione di rovesci sui versanti padani, specie quelli centro-occidentali; verso il tardo pomeriggio/sera possibile interessamento anche della fascia costiera.

Venti deboli di direzione variabile al mattino, nel pomeriggio tenderanno a ruotare da nord/nord-ovest con intensità fino a tesa entro sera.

Mari quasi calmo o poco mosso.

Temperature: in diminuzione.

Tendenza per domenica 1 maggio 2022

Condizioni di tempo variabile ed a tratti instabile, non si escludono rovesci sparsi.

Dalla sera graduale miglioramento con cessazione dei fenomeni e schiarite a partire da ponente.

Ventilazione sostenuta dai quadranti settentrionali, specie al mattino.

Mare poco mosso

Temperature stazionarie.