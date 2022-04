Chiavari – Molta paura ma fortunatamente nessun ferito, ieri pomeriggio, in uno stabile sul lungomare di Chiavari dove è scoppiato un incendio ad una canna fumaria di una pizzeria.

I residenti della zona hanno visto il fumo nero che si alzava dal tetto del condominio ed hanno pensato ad una situazione ben più grave.

Sul posto sono accorsi i vigili del fuoco che hanno raggiunto il punto con una autoscala ed hanno rapidamente spento le fiamme.

In corso gli accertamnti per verificare le cause dell’incendio ed il rispetto di tutte le norme di sicurezza.

Impossibile l’uso del forno fino a ripristinate condizioni di funzionamento.