La Spezia – Sono ancora gravi, all’ospedale Cisanello di Pisa, le condizioni del camionista di 43 anni che ieri è rimasto colpito da alcune lastre di marmo mentre si trovava in un’azienda di Ortonovo, in provincia della Spezia.

Secondo quanto finora ricostruito, il 43enne si trovava all’interno dell’azienda di lavorazione di marmi e graniti quando, per cause ancora in fase di verifica, è rimasto colpito da alcune lastre di marmo.

Immediatamente soccorso dal personale sanitario del 118 intervenuto sul posto, vista la gravità delle condizioni, il camionista è stato trasferito in elisoccorso nell’ospedale pisano dove si trova ancora in gravi condizioni.