Sant’Olcese – Sono stati alcuni passanti a dare l’allarme, ieri notte, per l’incendio che ha distrutto una baracca adibita a deposito degli attrezzi a Piccarello, frazione del comune di Sant’Olcese, alle spalle di Genova.

Poco prima dell’una, infatti, le fiamme sono state avvistate dalla strada ed è scattato l’allarme ai vigili del Fuoco che sono rapidamente intervenuti per evitare che l’incendio si propagasse al vicino bosco.

Molti i danni ma fortunatamente non si registrano feriti.

In corso le verifiche per accertare le cause del rogo ed eventuali responsabilità.

