Busalla – Uno sciame d’api sul muro di un palazzo, lungo il percorso della gara automobilistica Pontedecimo – Giovi che oggi celebra il suo centenario.

Il grosso sciame di api è apparso dal nulla ieri pomeriggio, tra lo stupore dei passanti, ed è atterrato su un muro di un palazzo proprio lungo quello che oggi sarà il percorso della gara automobilistica.

Fortunatamente il tam tam degli organizzatori ha fatto intervenire un apicoltore esperto che ha prelevato lo sciame con l’uso di un “aspirasciami”, una sorta di aspirapolvere studiato appositamente per catturare i preziosi e importanti insetti impollinatori.

L’apicoltore è salito su una scala e con l’ausilio dell’aspirasciami ha prelevato tutte le api salvando letteralmente la manifestazione sportiva.

Gli sciami di api non sono “pericolosi” perché le api, se non disturbate, non attaccano le persone ma il passaggio di bolidi in velocità e la presenza di tante persone avrebbe potuto creare una situazione con qualche rischio.

Fortunatamente l’apicoltore è intervenuto come fanno in molti durante questa stagione delle “sciamature” e si è messo a disposizione della collettività per recuperare le api e salvarle.

Se si incontra uno sciame di api non bisogna assolutamente scacciarle o, peggio, ucciderle. Si deve chiamare il 112 o il 115 o contattare un’associazione di apicoltori anche sulle pagine Facebook che provvederà ad inviare un esperto volontario che procederà al recupero in modo gratuito.