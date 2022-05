Cinque decessi e 1.638 nuovi casi di contagio da coronavirus in Liguria. A registrarli il bollettino della Regione Liguria che quotidianamente fotografa l’andamento dell’emergenza sanitaria ancora in corso.

In calo il numero delle persone ricoverate in ospedale per le conseguenze dell’infezione (-20) ma torna a salire quello dei pazienti gravi e gravissimi nei reparti di Terapia Intensiva (17) segno che il virus è tutt’altro che sparito.

I 1.638 nuovi casi di infezione sono stati scoperti con 2.517 test molecolari e 8.679 test rapidi condotti su una popolazione residente di oltre 1 milione e 500mila persone.

Questo il dettaglio dei nuovi contagi, suddivisi per provincia:

IMPERIA (Asl 1): 213

SAVONA (Asl 2): 227

GENOVA Asl 3: 770

Chiavari e Tigullio Asl 4: 152

LA SPEZIA (Asl 5): 274

Non riconducibili alla residenza in Liguria: 2

Dati ufficiali della Regione Liguria diffusi il 3 maggio 2022

TAMPONI PROCESSATI CON TEST MOLECOLARE 2.429.702 2.517 TAMPONI PROCESSATI CON TEST ANTIGENICO RAPIDO (a far data dal 14/01/2021) 2.956.469 8.679 TOTALE CASI POSITIVI (compresi GUARITI e deceduti) 429.774 1.638 TOTALE CASI POSITIVI (esclusi GUARITI e deceduti) 15.783 -411

CASI PER PROVINCIA DI RESIDENZA SAVONA 2.256 LA SPEZIA 2.398 IMPERIA 2.125 GENOVA 8.038 Residenti fuori Regione/Estero 322 altro/in fase di verifica 644 TOTALE 15.783

Media intensità+Terapia Intensiva Di cui in Terapia Intensiva Differenza da giorno precedente Ospedalizzati 310 17 -20 ASL1 51 5 -3 ASL2 38 0 -2 San Martino 73 6 -7 Ospedale Evangelico 0 0 0 Ospedale Galliera 40 3 -5 Ospedale Gaslini 10 0 1 ASL3 globale 36 0 -2 ASL 3 Villa Scassi 36 0 -2 ASL 3 Gallino 0 0 0 ASL3 Micone 0 0 0 ASL3 Colletta 0 0 0 ASL4 globale 17 2 -1 ASL4 Sestri Levante 15 0 -2 ASL4 Lavagna 2 2 1 ASL4 Rapallo 0 0 0 ASL5 globale 45 1 -1 ASL5 Sarzana 41 0 -3 ASL5 Spezia 4 1 2

Isolamento domiciliare 15.174 -405 TOTALE GUARITI (pazienti che risolvono i sintomi dell’infezione da SARS CoV2 che risultano negativi al test molecolare; pazienti che risolvono i sintomi dell’infezione da Covid-19 e per i quali sono trascorsi 21 giorni dall’inizio dei sintomi – riferimento Circolare del Ministero della Salute n.32850 del 12/10/2020) 408.710 2.044 Deceduti* 5.281 5

