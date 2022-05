Finale Ligure (Savona) – Gli uomini della Guardia di Finanza di Savona hanno eseguito una misura cautelare a carico di una persona per favoreggiamento della prostituzione e hanno sequestrato preventivamente un centro massaggi di Finale Ligure gestito da una donna.

I provvedimenti sono stati emessi dal Gip del Tribunale di Savona su richiesta della locale Procura della Repubblica, dopo le indagini condotte dagli uomini di Finale Ligure.

Durante le indagini è stato scoperto che nel centro benessere, pubblicizzato anche su siti internet con foto di giovani ragazze in pose per attirare l’attenzione dei clienti, venivano proposte prestazioni sessuali in cambio di denaro.

Durante l’intervento degli uomini delle Fiamme Gialle sono stati sequestrati anche tremila euro trovata in un secondo locale del centro massaggi ad Alassio.

Gli agenti della Finanza hanno sequestrato anche cellulari, computer e documentazione extracontabile che sarà sottoposta ad approfondimento.