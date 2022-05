Genova – Il cantiere per la copertura del Bisagno se ne va e il percorso pedonale protetto di Borgo Incrociati viene “liberato” ma deve essere ripristinato.

Ancora disagi per i pedoni che percorrono il tragitto tra la Metropolitana di Brignole e il ponte di Castelfidardo a San Fruttuoso.

Il cantiere che ha occupato il percorso protetto è stato finalmente smantellato ma ora occorre ripristinare il percorso ed occorrerà ancora qualche giorno.

Ad occuparsene in tutta fretta, per poter ridare ai pedoni il percorso, è il Municipio Bassa Val Bisagno.