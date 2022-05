Genova – Rimozione nei weekend dei cantieri più significativi e sospensione totale dei cantieri da venerdì 27 maggio a lunedì 6 giugno.

Sono le misure per la A12 nella tratta Sestri Levante – Sarzana comunicate oggi dal concessionario del Tronco Ligure Toscano e del Tronco Autocisa, in occasione del tavolo tecnico tenutosi oggi con la Regione Liguria dedicato alla programmazione degli interventi di manutenzione e riqualificazione della rete autostradale ligure.

Nel dettaglio, per favorire la viabilità sulla tratta ligure di competenza della A12, a partire dalle 14 di venerdì 6 maggio 2022 SALT rimuoverà nei weekend primaverili-estivi i due cantieri più significativi attualmente presenti:

• Lavori galleria Pian del Lupo (tratta Sestri Levante – Deiva Marina)

• Ammodernamento barriere di sicurezza Lotto B (tratta Carrodano – Brugnato)

In occasione del ponte del 2 giugno la concessionaria sospenderà inoltre tutti i cantieri presenti nella medesima tratta.

Il gestore informa inoltre che dalle ore 14 di venerdì 29 luglio sospenderà tutti i cantieri programmati sulla A12 tratta Sestri Levante – Sarzana, con ripresa dei lavori prevista alle ore 12.00 di lunedì 12 settembre p.v.