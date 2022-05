Genova – Corso Italia chiusa per lavori e traffico deviato su via Piave.

Si viaggia a rilento questa mattina a Genova per i lavori che stanno interessando la passeggiata di corso Italia.

Al momento, infatti, la strada è chiusa e il traffico veicolare viene deviato in via Piave per poi proseguire, in direzione levante, attraversando il quartiere di Albaro.

In zona sono presenti gli agenti della Polizia Locale che si stanno occupando di indirizzare il flusso delle auto.