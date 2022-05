Genova – Un uomo è stato ferito al viso da una coltellata o sfregiato con un coccio di bottiglia. E’ successo questa mattina, intorno alle 6,30 in via Pacinotti, a Sampierdarena.

La persona è stata vista sanguinare per strada e subito sono partite le chiamate al 118 e alle forze dell’ordine.

L’uomo è stato soccorso e trasferito all’ospedale San Martino mentre le forze dell’ordine hanno avviato le prime indagini per ricostruire quanto avvenuto e scoprire chi abbia ferito l’uomo al volto.

Non è chiaro, infatti, se l’uomo sia stato aggredito per strada o se le ferite siano state riportate in una colluttazione in casa e poi l’uomo sia sceso in strada per chiedere aiuto.