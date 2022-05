Genova – Il posteggio RFI dietro la stazione di Pegli potrà presto tornare alla piena fruizione pubblica. Ad annunciarlo con un post su Facebook, l’assessore del Comune di Genova Pietro Piciocchi.

“Importante notizia per gli amici di Pegli – scrive Piciocchi – ieri abbiamo preso in consegna il parcheggio di RFI dietro la stazione dopo avere raggiunto l’accordo con la proprietà.

Aster ha già ricevuto disposizioni per eseguire alcuni interventi di sistemazione e nei prossimi giorni, davvero a breve, lo riapriremo alla piena fruizione pubblica.

Credo sia davvero una bella notizia”.