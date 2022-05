La Spezia – Il dottor Andrea Bastreri è stato nominato direttore della Struttura Complessa di Pronto Soccorso / Medicina d’Urgenza dell’Ospedale Sant’Andrea della Spezia, afferente al Dipartimento Emergenza Accettazione (DEA)

Il dottor Bastreri si è laureato in Medicina e Chirurgia all’Università di Pisa nel 1993 e specializzato all’Università di Genova in Geriatria nel 1999 e in Cardiologia nel 2011.

Dal 1996 al 2000 è stato dirigente medico di I livello in Medicina Generale e Geriatria, successivamente dirigente medico di ruolo in Medicina e Chirurgia d’accettazione e d’urgenza e Cardiologia, tutti incarichi ricoperti presso l’ASL5 di La Spezia.

È stato docente di Geriatria nel 1999/2000 presso il Polo Didattico Universitario di La Spezia – Università degli Studi di Genova per il Corso di Diploma di Fisioterapia, dal 2004 al 2021 di Medicina Interna e di Primo Soccorso e nel 2021 di Cardiologia per il corso di laurea in Fisioterapia dell’Università di Genova.

Dal 2012 è responsabile della Struttura Semplice “Posti letto monitorati in Medicina d’Urgenza” e dal settembre 2020 ad oggi ha ricoperto il ruolo di Direttore facente funzioni della Struttura Complessa del Pronto Soccorso/Medicina d’Urgenza dell’Ospedale S. Andrea di La Spezia.