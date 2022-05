Sarzana – Ha minacciato ripetutamente di morte la moglie davanti al figlio di 4 anni e l’ha assalita al suo rientro a casa da una serata trascorsa con un’amica. Un 52enne è finito nei guai per le violenze e le minacce alla moglie e gli agenti della polizia di Sarzana gli hanno sequestrato alcune armi che erano registrate per uso sportivo.

L’uomo non potrà riaverle sino a conclusione delle indagini sulle violenze che la donna ha denunciato una volta arrivata all’ospedale di Sarzana.

I due, in attesa di separazione, chiesta dalla donna, hanno avuto una violenta lite davanti al piccolo e l’uomo avrebbe spintonato la donna per allontanarla dal piccolo al suo rientro a casa.

In ospedale si sono presentati entrambi per alcune contusioni e ferite e la donna ha denunciato di essere stata malmenata dall’ormai ex marito e di aver subito violenze anche nelle settimane precedenti.

A quel punto gli agenti hanno deciso di sequestrare a titolo di precauzione le armi che l’uomo deteneva regolarmente in casa.