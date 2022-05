Genova – E’ ancora una giornata di passione per la viabilità genovese.

Dopo gli incidenti della mattinata e la fuga di gas che si è verificata in Lungobisagno Dalmazia, ora a rendere difficoltosa la circolazione veicolare sono gli interventi di manutenzione delle aiuole.

Il traffico, infatti, è k.o. a Molassana, in Valbisagno, in direzione monte proprio per l’intervento dei tecnici che stanno sistemando le aiuole al centro della carreggiata.

La presenza degli uomini impegnati nel lavoro di manutenzione non permette la circolazione sulle corsie della carreggiata che si riducono a una con una strozzatura al traffico.

Ancora disagi anche in direzione Brignole per il cantiere conseguente alla fuga di gas della mattinata.