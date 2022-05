Genova – Le Frecce Tricolori tornano nei cieli di Liguria con due giorni di acrobazie e “figure” che potranno essere ammirate gratuitamente da terra, posizionandosi sul lungomare di corso Italia.

Sabato 14 maggio, tra le 16,30 e le 18, si terranno le “prove” con il sorvolo della città in formazione e le verifiche necessarie alle manovre più complesse ed acrobatiche che si terranno invece domenica. Di fatto un “pre-spettacolo” che è già occasione per ammirare le evoluzioni della squadra acrobatica dell’Aereonautica italiana, tra le più apprezzate nel mondo.

Domenica invece, lo spettacolo vero e proprio con la pattuglia acrobatica delle Frecce Tricolori che si esibiranno in un complesso ed entusiasmante complesso di manovre, acrobazie e “disegni nel cielo” che lascerà certamente senza fiato gli spettatori.

Non solamente una serie di “sorvoli” a bassa quota come nella passata edizione

Le postazioni migliori per assistere allo spettacolo vanno dalla spiaggia di Priaruggia, a Quarto, sino a corso Italia, sempre restando sul lungomare, ma c’è chi sta pensando anche alle alture della città per evitare caos e folla che gli eventi di questo genere attraggono inevitabilmente.

Vietato, invece, assistere allo spettacolo dal mare, su barche e gommoni, o in mare, magari facendo il bagno.

Sabato 14 e domenica 15, tra le 16.30 e le 18, durante l’esibizione delle Frecce tricolori la balneazione sarà infatti vietata nello specchio acqueo del litorale genovese che da Corso Italia alla spiaggia di Priaruggia.

La balneazione sarà vietata anche nei duecento metri entro la linea di costa, proprio per garantire la sicurezza degli spettatori.

Vietata anche la navigazione le immersioni subacquee, la pesca, il transito, l’ancoraggio e la sosta.

L’ordinanza si intende valida per i giorni 14 e 15 maggio, dalle 16.30 alle 18 e nello specchio acqueo delimitato dai punti di coordinate nautiche indicate nella tabella seguente:

Latitudine Longitudine

A 44°23’39.93’’ N 008°56’33.75’’E

B 44°22’21.16’’ N 008°56’26.52’’E

C 44°22’10.97’’ N 008°59’25.04’’E

D 44°23’12.48’’ N 008°59’46.44’’E

COORDINATE WGS84 – NOTA: Tra i punti A e D l’interdizione va estesa fino alla costa