Genova – Uno sciame di api che atterra sulla facciata dell’istituto tecnico Galilei di piazza Sopranis a Dinegro. Il curioso fenomeno, molto frequente in questo periodo, ha creato qualche comprensibile momento di apprensione tra studenti e professori che hanno deciso di chiudere le finestre per evitare che le api potessero entrare.

Subito sono stati allertati i vigili del fuoco che hanno a loro volta interessato le associazioni degli Apicoltori (AlpaMiele, Apiliguria) per far intervenire un apicoltore professionista.

In questa stagione le api possono lasciare il loro alveare per seguire una Regina che lascia il vecchio nido alla nascita di una nuova “regnante”.

Parte delle api segue la vecchia Regina in un volo alla ricerca di un nuovo posto sicuro per formare una nuova colonia.

Questo volo si chiama “sciamatura”.

Durante il viaggio gli sciami si posano in alcuni punti per “riposare” o per cercare un posto adatto.

Chi le vede non le deve disturbare, non deve cacciarle o peggio ucciderle ma deve semplicemente restare a distanza adeguata di sicurezza e allertare i vigili del fuoco al numero 115, o la polizia/carabinieri al numero 112 o contattare le associazioni anche tramite Facebook