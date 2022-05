Vezzano Ligure – Quattro rapinatori con il volto coperto e armati hanno messo a segno un colpo nella filiale della Credit Agricole Carispezia in località Termo.

Durante il colpo sono stati presi in ostaggio alcuni clienti che si trovavano all’interno del locale mentre altri sono entrati tranquillamente finendo a loro volta per essere trattati da prigionieri sino alla conclusione del colpo.

Una decina le persone terrorizzate dalla situazione e che sono state soccorse subito dopo la fuga dei malviventi.

Sul posto sono accorsi i carabinieri di Sarzana che stanno eseguendo le prime indagini e visionando le telecamere di sicurezza alla ricerca di elementi utili ad identificare ed arrestare i rapinatori.

Fortunatamente non si registrano feriti ma è caccia all’uomo, nella zona, per trovare i fuggitivi.