La Spezia – Un ristorante della zona di Pitelli è stato chiuso dopo i controlli della polizia e del personale della Asl per carenze delle condizioni ingienico sanitarie nel locale.

Il provvedimento è scattato nell’ambito di una serie di controlli effettuati dalla polizia nella sertata di ieri in diverse zone della città.

A seguito dei controlli è stata sospesa la licenza sino a quando il locale non tornerà in regola con tutte le normative previste ed il titolare è stato sanzionato con una multa da 3mila euro.

I controlli proseguiranno nei prossimi giorni in altre zone della città.