Genova – Lo storico negozio di casalinghi TuttoCasa, in corso De Stefanis chiude. Una vendita straordinaria di liquidazione e poi le vetrine del conosciutissimo negozio di articoli per la casa abbasserà la saracinesca per sempre.

Punto di riferimento per il quartiere e oltre, Tuttocasa, come l’altro storico punto vendita “Carbone” di via Bertuccioni, era uno dei luoghi dove si poteva trovare un consiglio ed una gamma di prodotti davvero impressionante.

Sulle pagine social di Sei di Marassi se, appaiono le foto della vendita straordinaria e l’annuncio della fine di un’epoca.