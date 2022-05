Genova – Inizio settimana ancora difficile, dopo i disagi del week end sulle autostrade attorno al capoluogo ligure.

Sull’Autostrada A26 ancora coda in entrame i sensi, tra Voltri e Masone, per lo scambio di carreggiata che si è reso necessario dopo i danni causati da un mezzo in fiamme in una delle gallerie.

Coda anche sull’autostrada A7 Genova – Milano, tra Bolzaneto e Busalla e tra Busalla e Ronco Scrivia per i cantieri che anche nel week end hanno causato code e rallentamenti in direzione Milano.

Coda segnalata anche sull’autostrada A10 Genova – Ventimiglia tra Genova Pegli e l’allacciamento con la A7 Genova – Milano per traffico intenso.

Traffico intenso e code anche sull’Autostrada A12 Genova – Livorno tra Genova Est e l’allacciamento con la A7 Genova – Milano, nel tratto dove, ieri sera, intorno alle 20, si sono registrati pesanti disagi per un incidente.