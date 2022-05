Cala il numero dei test effettuati ma non quello dei contagi da coronavirus scoperti in Liguria. Con poco più di 4mila test molecolari e tamponi rapidi, infatti, sono stati scoperti ben 584 nuovi casi di infezione da covid, un test positivo ogni 7 effettuati.

E’ quanto registra il bollettino sanitario della Regione Liguria che fotografa ogni giorni l’andamento dell’epidemia ancora in corso.

Un calo del numero dei test effettuati ormai consueto durante il fine settimana ma che restituisce una fotografia ancora non esattamente rassicurante della situazione in atto.

Due i nuovi decessi registrati ma le date di morte risalgono al mese di marzo e di aprile.

Ancora in leggero calo il numero delle persone ricoverate in ospedale per covid (226) mentre non cala quello delle persone ricoverate in gravi e gravissime condizioni nei reparti di Terapia Intensiva (13).

Questo il dettaglio dei nuovi casi di contagio, suddivisi per provincia:

IMPERIA (Asl 1): 103

SAVONA (Asl 2): 67

GENOVA Asl 3: 244

Asl 4: 58

LA SPEZIA (Asl 5): 112

Dati ufficiali del bollettino della Regione Liguria del 15 maggio 2022

TAMPONI PROCESSATI CON TEST MOLECOLARE 2448983 933 TAMPONI PROCESSATI CON TEST ANTIGENICO RAPIDO (a far data dal 14/01/2021) 3027390 3294 TOTALE CASI POSITIVI (compresi GUARITI e deceduti) 441106 584 TOTALE CASI POSITIVI (esclusi GUARITI e deceduti) 12660 -363

CASI PER PROVINCIA DI RESIDENZA SAVONA 1697 LA SPEZIA 1984 IMPERIA 1648 GENOVA 6669 Residenti fuori Regione/Estero 260 altro/in fase di verifica 402 TOTALE 12660

Media intensità+Terapia Intensiva Di cui in Terapia Intensiva Differenza da giorno precedente Ospedalizzati 226 13 -5 ASL1 31 3 1 ASL2 30 0 -2 San Martino 47 6 -5 Ospedale Evangelico 0 0 0 Ospedale Galliera 37 1 -1 Ospedale Gaslini 2 0 1 ASL3 globale 25 0 0 ASL 3 Villa Scassi 25 0 0 ASL 3 Gallino 0 0 0 ASL3 Micone 0 0 0 ASL3 Colletta 0 0 0 ASL4 globale 16 1 -1 ASL4 Sestri Levante 15 0 0 ASL4 Lavagna 1 1 -1 ASL4 Rapallo 0 0 0 ASL5 globale 38 2 2 ASL5 Sarzana 31 0 -1 ASL5 Spezia 7 2 3

Isolamento domiciliare 11700 -420 TOTALE GUARITI (pazienti che risolvono i sintomi dell’infezione da SARS CoV2 che risultano negativi al test molecolare; pazienti che risolvono i sintomi dell’infezione da Covid-19 e per i quali sono trascorsi 21 giorni dall’inizio dei sintomi – riferimento Circolare del Ministero della Salute n.32850 del 12/10/2020) 423143 945 Deceduti* 5303 2

