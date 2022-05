Genova – Il laghetto del parco dell’Acquasola, in pieno centro città, è ormai ridotto ad una palude maleodorante. A denunciarlo Andrea Agostini, candidato ambientalista del Movimento 5 Stelle alle elezioni per il Comune di Genova.

Chi è un pò in là con gli anni ricorda i cigni e le papere che nuotavano tranquilli nella vasca, per la gioia di grandi e piccini ma ora la situazione è decisamente cambiata e il laghetto si è riempito di alghe e foglie secche. I cigni sono spariti da tempo e i pochi pesci rimasti faticano a trovare lo spazio per nuotare.

La manutenzione sembra carente e chi si reca ai giardini per un pò di ristoro, anche nella pausa di lavoro, vorrebbe trovare i giardini in ben altre condizioni.