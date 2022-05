Genova – Ancora disagi per i residenti del quartiere di Marassi che si trovano a fare i conti, per l’ennesima volta, con il traffico a singhiozzo per la partita di calcio.

Corso De Stefanis, infatti, risulta completamente bloccata nel tratto da Staglieno verso il centro cin lunghe code e veicoli che si muovono a passo d’uomo.

A causare i disagi è la partita in programma questa sera allo stadio Ferraris che vedrà contrapporsi Sampdoria e Fiorentina per la penultima giornata di campionato.

Al momento, attorno allo stadio, cordoni delle forze dell’ordine stanno gestendo la viabilità ma le conseguenze per i residenti della zona sono sempre meno tollerate.