Portofino (Genova) – Un cinghiale che passeggia tra i tavoli di un ristorante nella rinomata Piazzetta di Portofino.

E’ questa la surreale scena che si è verificata ieri sera agli occhi dei numerosi presenti.

L’animale, di taglia media, si è addentrato per le strade del famoso borgo passando da salita San Giorgio; arrivato in Piazzetta si è mosso per i tavoli di un ristorante creando il panico tra i presenti.

Al termine della singolare “esplorazione” il cinghiale ha riguadagnato la strada verso il monte.