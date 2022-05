Non inizia bene la giornata per automobilisti e trasportatori in movmento sulle autostrade attorno al capoluogo ligure.

Coda viene segnalata sull’Autostrada A7 Genova – Milano, tra Busalla e Genova Bolzaneto, in direzione mare, per traffico congestionato.

Sempre sulla A7 segnalata coda in ingresso al casello di Bolzaneto in entrambe le direzioni.

Coda anche sull’autostrada A12 Genova – Livorno, tra Genova Nervi e Recco per un incidente in direzione Livorno.