Il campo di alta pressione presente sul Mediterraneo si consolida portando tempo stabile e bello ed un aumento sensibile delle temperature.

Queste, nel dettaglio, le previsioni meteo di Limet Liguria per le prossime ore:

Martedì 17 maggio 2022

Condizioni di cielo in prevalenza sereno, salvo il transito di isolate velature.

Cumuli pomeridiani fioriranno su Alpi Liguri / Marittime e sull’Appennino di levante.

Su quest’ultima zona non si escludono deboli episodi di instabilità al confine con il Piacentino.

Venti in regime di brezze leggere o del tutto assenti.

Mare quasi calmi o poco mossi tutti i bacini.

Temperature in ulteriore aumento

Costa: min 14/17°C, max 22/23°C

Interno: min +5/16°C, max 20/27°C

Mercoledì 18 maggio 2022

Tempo stabile e soleggiato lato costa, leggero aumento dell’instabilità pomeridiana lungo l’appennino specie il settore orientale.

Venti in regime di brezze o debole variabile

Mare generalmente poco mosso.

Temperature in diminuzione temporanea sui rilievi, locale aumento sul versante marittimo a fondovalle e sulla costa.

Tendenza per giovedì 19 maggio 2022

Ancora condizioni stazionarie