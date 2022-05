Ameglia (La Spezia) – Ancora bonifiche e indagini in corso per l’incendio divampato ieri pomeriggio in un rimessaggio barche sulla sponda destra del fiume Magra, nelle vicinanze del ponte della “Colombiera”.

Per cause ancora da accertare le fiamme sono divampate nel cantiere estendendosi ad un canneto.

Sul posto sono intervenuti i vigili del Fuoco con diverse squadre e due autobotti che hanno spento le fiamme provocate da un incendio di canneti che comprendevano notevoli cumuli di materiali in stato di abbandono.

Fortunatamente non si segnalano danni a persone né alle imbarcazioni presenti nel rimessaggio.

Sul posto sono intervenuti anche i carabinieri della Stazione di Ameglia, il 118 e personale Arpal Liguria per la rilevazione di eventuali sostanza tossiche rilasciate nell’aria e nelle acque del Magra.

Le cause dell’incendio sono al vaglio degli accertamenti da parte dell’Ufficio di Polizia Giudiaria del Comando dei Vigili del Fuoco di La Spezia.