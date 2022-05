Serravalle – Sarà un’indagine a chiarire le cause del crollo di parte della volta del casello di Serravalle, sull’autostrada A7 Genova – Milano avvenuto nel pomeriggio di ieri e che ha causato lo sfondamento del parabrezza di un furgone in transito e la chiusura, per alcune ore, del casello.

Le forze dell’ordine, insieme ai vigili del Fuoco di Novi Ligure hanno effettuato alcune verifiche e chiederanno di poter acquisire la documentazione sulla manutenzione del casello.

Solo il caso ha voluto che il pezzo di cemento caduto dalla volta, insieme a mattoni, non abbia causato feriti.

Nelle prossime ore la Procura di Alessandria, competente per territorio, potrebbe aprire un’indagine che si aggiungerebbe a quelle già aperte dalla procura di Genova per il cedimento della volta di una galleria sulla A26 Voltri Gravellona Toce.

In particolare si intende accertare se il cedimento potesse essere previsto ed evitato e se la manutenzione del casello sia stata effettuata con accuratezza.

Restano le perplessità di molte associazioni di Consumatori che si domandano come sia possibile che la volta di un casello, attraversato da migliaia di auto ogni giorno, non venga monitorato costantemente.