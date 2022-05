Genova – Ristoranti della Liguria vittima di raffiche di recensioni negative, palesemente false, ad opera di misteriosi haters che potrebbero avere motivi molto poco “goliardici” che far danneggiare le attività che spesso sono “scelte” dalla clientela proprio grazie ai servizi offerti da social e piattaforme online.

Il “caso” è stato sollevato dalle associazioni di categoria che hanno rilevato un’impennata sospetta di recensioni negative ai danni di alcuni ristoranti conosciuti proprio per il servizione e l’ottima cucina.

La preoccupazione è molta perché spesso molte recensioni negative possono influire sugli incassi oltre che sulla reputazione delle attività.

La Regione Liguria ha deciso di scrivere a Google, uno dei colossi delle recensioni, per chiedere maggiori controlli e di avviare una sinergia per comprendere l’origine e “lo scopo” del flusso di pareri negativi palesemente falsi.